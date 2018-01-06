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Erdoğan Kabine Revizyonu iddialarına cevap verdi

05 Ocak 2018, Cuma
Fransa ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Revizyonu iddialarına net cevap vererek, doğruluk payı olmadığını söyledi.
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