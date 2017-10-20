Erdoğan: "İyi iyi, bayağı para kazanıyorlar" 19 Ekim 2017, Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'a katıldı.

"SOMALİ'YE NİYE UÇUYORSUNUZ"

Programın moderatörü Fatih Er'in, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya da "Somali'ye niye uçuyorsunuz ki, para mı kazanıyorsunuz?" şeklinde soru sorulduğunu hatırlatması üzerine Erdoğan'ın, "İyi iyi, bayağı para kazanıyorlar." demesi salondakiler tarafından alkışlandı.