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Erdoğan: "İyi iyi, bayağı para kazanıyorlar"

19 Ekim 2017, Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'a katıldı.

"SOMALİ'YE NİYE UÇUYORSUNUZ"

Programın moderatörü Fatih Er'in, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya da "Somali'ye niye uçuyorsunuz ki, para mı kazanıyorsunuz?" şeklinde soru sorulduğunu hatırlatması üzerine Erdoğan'ın, "İyi iyi, bayağı para kazanıyorlar." demesi salondakiler tarafından alkışlandı.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tevfik,,,, tevfik,,,,

TABİKİ İYİLİKLER KATMERLİ DÖNÜYOR ,ALLAH C,C 1 E 10 VERİYOR ,KURANDA YAZIYOR ,RAMAZANDA İSE 1 E 700 E KADAR UCU AÇIK ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 20.10.2017 09:19
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