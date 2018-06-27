Erdoğan ilk ziyaretini Azerbaycan'a yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce Azerbaycan'da söylediği "İnşallah 24 Haziran'dan sonra ilk yurt dışı ziyaretimi Azerbaycan'a yaparım" sözleri gerçek oluyor. Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a yapacak. İlk resmi zirvesi ise "NATO hükümet ve devlet başkanları zirvesi" olacak.
Erdoğan ilk ziyaretini Azerbaycan'a yapacak27 Haziran 2018, Çarşamba
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