Erdoğan ilk ziyaretini Azerbaycan'a yapacak 27 Haziran 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce Azerbaycan'da söylediği "İnşallah 24 Haziran'dan sonra ilk yurt dışı ziyaretimi Azerbaycan'a yaparım" sözleri gerçek oluyor. Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a yapacak. İlk resmi zirvesi ise "NATO hükümet ve devlet başkanları zirvesi" olacak.