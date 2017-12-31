Erdoğan 'İçimizdeki bazıları' dedi çok sert tepki gösterdi
30 Aralık 2017, Cumartesi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kastamonu İl Kongresi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada son çıkartılan KHK ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bizi şaşırtan, hiç beklemediğimiz bazı gelişmeler. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor. Yazıklar olsun" dedi.
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