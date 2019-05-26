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Erdoğan: Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı...

26.05.2019 22:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'AK Parti İstanbul mahalle başkanları' ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur. Milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nın seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz." dedi. Erdoğan, "Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir" ifadesini kullandı.


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