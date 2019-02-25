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Erdoğan 'Hedef 2023' marşını dinledi

25.02.2019 21:10

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, müzik öğretmeni Ozan Ünsal Çekiç'in bestelediği, Tokat Karşıyaka Ortaokulu Korosunca seslendirilen "Hedef 2023" marşını dinledi.


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