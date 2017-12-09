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Erdoğan Gümülcine'de böyle karşılandı

08 Aralık 2017, Cuma
Resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Gümilcine'ye geldi. Gümilcine'de Türkler'le buluşan Erdoğan, büyük bir coşkuyla karşılandı.
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