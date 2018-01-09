Yol Durumu

Erdoğan: Farklı darbe girişimlerinin arayışı içerisindeler!

09 Ocak 2018, Salı
ve Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, ABD'deki kumpas davasına sert gösterdi. "15 Temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışı içindeler..." dedi.
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