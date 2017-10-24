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Erdoğan: Dünyayı ayağa kaldırmasını biliriz

24 Ekim 2017, Salı
Erdoğan: "Her terörist için 1 TIR silah gönderdikleri yalanına bizi inandırmaya çalışacak kadar da pişkince tavır içindeler. Terörist başı saygıdeğer bir kişi değilmiş. Lafa bak. Hani siz demokrasinin beşiğiydiniz ya? Sizin gücünüz Tayyip Erdoğan'ın 13 koruması için gözaltı kararı çıkarmaya yeter. "Şunları şunları söylemen halinde şu kadar", "şunları şunları söylemen halinde bu kadar" diyerek itirafçı durumuna düşürmek gayreti içindeler. Bu işler bittiği zaman dünyayı ayağa kaldırmasını da biliriz. Bunların hepsini açıklayacağız" dedi.
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