Erdoğan: "Dün Trump ile görüştüm, bugün Putin ile görüşeceğim" 12 Nisan 2018, Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent ray açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım" dedi.