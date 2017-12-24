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Erdoğan: "Doğu Guta'yı Putin ile görüşeceğiz"

24 Aralık 2017, Pazar
Erdoğan; "Doğu Guta 400 bin kişinin yaşadığı yer. Acil insani yardıma muhtaç insanlar var. Bunları Putin ile görüşerek oradan insanları ülkemize alıp tedavi, bakım yaptıralım istiyoruz. Bizim Genelkurmayımız, istihbarat birimlerimiz atılması gereken adımları atacaklar..."
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