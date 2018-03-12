Erdoğan din adına ahkam kesenlere sert çıktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bolu olağan 6. kongresi öncesi salonun dışındaki vatandaşlara hitap etti. Son zamanlarda din adına ahkam kesenlere sert yanıt veren Erdoğan, "Din adına konuşmak bana belki yakışmayabilir ama bir Müslüman olarak dinime zafiyet getirenlere karşı konuşmak hakkımdır. İlahiyatçılarımız, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu bütün ilahiyat fakülteleri bir araya gelip geren cevabı bunlara vermeli. Meydanı bunlara boş bırakmamalıdır" dedi. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları...
Erdoğan din adına ahkam kesenlere sert çıktı11 Mart 2018, Pazar
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