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Erdoğan: "CHP YPG'yi savunuyor!"

30 Ocak 2018, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. CHP'nin YPG konusundaki skandal açıklamaları ve terör örgütünü sahiplenmesini sert bir dille eleştiren Erdoğan; "CHP terör örgütünü savunuyor" dedi.
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