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Erdoğan cami açılışında o sureyi okudu!

27 Ekim 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için ve açlışını yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Melike Hatun Camisi'ne geçti. Erdoğan, Melike Hatun Camisi'nde 'Fatiha' suresini okudu.
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