Erdoğan: "Bunlara yarın Akkuyu'nun temelini atarak cevap vereceğiz"
02 Nisan 2018, Pazartesi
İstanbul'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretimin altyapısında gerçekleştirdiğimiz devrimi içeriğinde de hayata geçireceğiz" dedi. Açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'de can ve mal güvenliği yok diyen bir milletvekiline tepki göstererek, "Bunlara yarın Akkuyu Nükleer Santralinin temele atma töreniyle cevap vereceğiz" dedi.
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