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Erdoğan: Bu daha ısınma turuydu...

08 Şubat 2018, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı harekatına gelen eleştirilere cevap vererek, "Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlelerimizi inşallah önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz." dedi.
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