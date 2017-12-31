Erdoğan: Bizim hamdolsun kimseye diyet borcumuz yok
30 Aralık 2017, Cumartesi
Sinop'ta coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz diğer partiler gibi asla olamayız. Biz ana muhalefet gibi 3 kuruşluk menfaat için ülke ve millet düşmanlarına payandalık yapamayız. Bizim hamdolsun kimseye diyet borcumuz yok. Bizim medya baronlarına, terör ağalarına, siyaset mühendislerine minnet borcumuz yok" dedi.
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