Erdoğan: 'Bir yanağıma vurdun mu öbür yanağını sen bekle!' 28 Kasım 2017, Salı

"CHP'NİN ESKİ GENEL BAŞKANI İLE POLEMİKLERİMİZİN BİR SEVİYESİ VARDI"

CHP'nin eski genel başkanı ile tartışırdık, o bize kızardı ama polemiklerimizin bir seviyesi vardı. Bugün ortada seviye kalmadı. Cevap vermesek terbiyesizliklerini siyaset sanıyorlar. Açıkcası ne yapacağımızı bizde şaşırdık. Bu konuda da milletimizi hakem tayin ediyoruz. Biz yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatacak sandıkta destek isteyeceğiz. Ana muhalefette çıkacak heybesinde ne kadar yalan dolan varsa onları ortaya dökecek.



ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: BİR YANAĞIMA VURDUN MU ÖBÜR YANAĞINI BEKLE!



Son saldırılarıyla alakalı olarak ailecek biz bu zat hakkında manevi tazminat davamızı 1,5 milyon olarak avukatlarım müracaatlarını yaptılar açıyorlar ve sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Öyle bu işi iftira at! Geçti… Bu cibilliyet meselesi, cibilliyetinin gereğini yapıyor. Biz ise insanlığımızın gereğini yaptık. Bundan sonrada hukukumuzu hukuk içinde aramaya devam edeceğiz. Öyle bir yanağına vurdum öbür yanağını çevir! Yok öyle şey bizde. Bir yanağıma vurdun mu öbür yanağını bekle. Bizden gelecek.