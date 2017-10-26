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Erdoğan: Bak burayı iyi çevir

25 Ekim 2017, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Erdoğan'ın okuyacağı şiirden önce tercümana "Bak burayı iyi çevir" diye uyarı yapması damga vurdu.
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