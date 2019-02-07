Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesinin ayrıntıları A Haber canlı yayınında ele alındı. Gelen son dakika bilgilerine göre Cumhur İttifakı'nda 49 il bir kez daha gözden geçirilecek. Yerelde ittifakın genişlemesi yönünde görüş birliğine varıldı. Burdur, Giresun, Çanakkale'de Cumhur İttifakı adayı olabilir.
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası belli oldu07 Şubat 2019, Perşembe
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesinin ayrıntıları A Haber canlı yayınında ele alındı. Gelen son dakika bilgilerine göre Cumhur İttifakı'nda 49 il bir kez daha gözden geçirilecek. Yerelde ittifakın genişlemesi yönünde görüş birliğine varıldı. Burdur, Giresun, Çanakkale'de Cumhur İttifakı adayı olabilir.
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