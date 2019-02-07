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Erdoğan - Bahçeli görüşmesinin perde arkası belli oldu

07 Şubat 2019, Perşembe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulün ana gündem maddesi Cumhur İttifakı oldu.


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