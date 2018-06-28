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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde flaş OHAL detayı

28 Haziran 2018, Perşembe

Erdoğan Bahçeli görüşmesinde, bedelli askerlik ve OHAL'in uzatılmaması ve yönünde mutabakata varıldı. Görüşmeyle ilgili detayları canlı yayında A Haber muhabiri Levent Eke aktardı.

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