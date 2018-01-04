Erdoğan: "Acımayacağız, acırsak acınacak hale geliriz!"
03 Ocak 2018, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sarıyer İlçe Teşkilatı'nı ziyaretinde vatandaşlara seslendi.Erdoğan, "Neymiş paralel devletmiş. Ne oldu nerede o paralel devletin başındakiler? Kimisi Pensilvanya'da kimisi Almanya'da kimisi şurada kimisi burada ama büyük bir kısmı da nerede şu anda cezaevinde. Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Acımayacağız, acırsak acınacak hale geliriz!"
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