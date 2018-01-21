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Erdoğan açıkladı top atışları başladı

20 Ocak 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kütahya'daki konuşması sırasında söylediği "Afrin operasyonu fiilen başlamıştır" sözlerinin ardından TSK obüsler ile Afrin'i vurmaya devam etti. İşte o anlar...
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