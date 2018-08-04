Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara'da düzenlenen olan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Burada ABD'nin Türkiye hakkındaki skandal yaptırım kararına ilişkin sert açıklamalarda bulunan Erdoğan; "ABD'nin attığı adım Türkiye'ye saygısızlıktır. Türkiye bir hukuk devletidir. Biz dün akşama kadar sabrettik. Bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. ABD'nin iki bakanının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız!" dedi.
Erdoğan: "ABD'nin iki bakanının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız"04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Erdoğan: "ABD'nin iki bakanının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız"
- Eve giren yılan, kafesteki muhabbet kuşunu yedi
- Başkan Erdoğan'dan hasta ziyareti
- Türkiye'nin doğu sınırında bir ilk! Türkiye-Suriye arasındaki bölgede...
- İNCE'ciler Bay Kemal'i bu videoyla vuruyor
- Tilki Fox'un fitnesine karşı "omuz omuza"
- Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 30 araçlık dev güvenlik konvoyu
- Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'den ABD'ye yaptırım kararı
- ABD'nin yaptırım kararına Erdoğan'dan sert tepki
- Başkan Erdoğan: Teröristleri parlamentoya sokanlar hesap verecek
- "Kocama baktın" deyip turist kadına saldırdı
- Komandolar PKK'nın kurbanı Bedirhan bebeği andı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.