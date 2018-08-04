Erdoğan: "ABD'nin iki bakanının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız" 04 Ağustos 2018, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara'da düzenlenen olan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Burada ABD'nin Türkiye hakkındaki skandal yaptırım kararına ilişkin sert açıklamalarda bulunan Erdoğan; "ABD'nin attığı adım Türkiye'ye saygısızlıktır. Türkiye bir hukuk devletidir. Biz dün akşama kadar sabrettik. Bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. ABD'nin iki bakanının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız!" dedi.