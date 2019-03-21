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Erdek Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı görevden alındı

21.03.2019 16:25

Balıkesir'in Erdek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.


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