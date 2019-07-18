Haberler Web TV Erbil'deki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği ve fotoğrafı ortaya çıktı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği ve fotoğrafı ortaya çıktı

18.07.2019 23:27

Son dakika haberine göre Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı.


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