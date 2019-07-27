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Erbil'deki kalleş saldırıda flaş gelişme! Saldırı Kandil'de planlandı

27.07.2019 00:22

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'deki Türk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ ile birlikte toplamda 6 kişinin yakalandığını ve saldırı talimatının terör örgütü PKK tarafından verildiğini duyurdu.


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