Erbil'deki kalleş saldırıda flaş gelişme! Saldırı Kandil'de planlandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'deki Türk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ ile birlikte toplamda 6 kişinin yakalandığını ve saldırı talimatının terör örgütü PKK tarafından verildiğini duyurdu.
Erbil'deki kalleş saldırıda flaş gelişme! Saldırı Kandil'de planlandı27.07.2019 00:22
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