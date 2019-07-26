Erbil'deki kalleş saldırıda flaş gelişme! Saldırı Kandil'de planlandı 26.07.2019 23:43

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'deki Türk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ ile birlikte toplamda 6 kişinin yakalandığını ve saldırı talimatının terör örgütü PKK tarafından verildiğini duyurdu.