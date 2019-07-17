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Erbil'de taziyeden dönen konsolosluk çalışanlarına susturucu silahlı suikast: 1 diplomat şehit 2 diplomat yaralı

17.07.2019 16:29

Irak'ın Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlendi.1 Türk diplomat şehit olurken 2 Türk diplomat yaralandı. A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan, A Haber canlı yayınına katılarak Erbil'deki yetkililerden ve gazetecilerden aldığı bilgileri paylaştı. İşte Felemez Doğan'ın konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...


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