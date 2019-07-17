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Erbil’de silahlı saldırı: 1 Türk diplomat şehit oldu! (ilk görüntüler)

17.07.2019 15:21

Irak'ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı yaşandı. Silahlı saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Reuters'tan geçen son dakika bilgisinde, en az 3 Türk diplomatın hayatını kaybettiği bilgisi verildi.


Erbil'de restoranda patlama meydana geldi. Türk konsolosluk çalışanlarının da olduğu belirtiliyor. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

Habertürk'ün haberine göre, 14:10 saatlerinde Erbil'in en işlek noktasında, Türk diplomatların yemek yemek için gittiği restoranda susturucu silahlarla saldırıda bulunuldu. Konsolos muavinin ilk belirlemelere göre hayatını kaybettiği belirtildi. 1 kişinin durumunun ağır olduğu, 1 kişinin ise durumunun belirsiz olduğu ifade edildi. Bunun diplomatlara yönelik, terör saldırısı olduğu aktarıldı. Kaçarken saldırganların birkaç yere daha ateş ettiği söylendi. İlk belirlemelere göre, PKK tarafından yapılmış olabileceği belirtildi.

Reuters'tan geçen son dakika bilgisinde, en az 3 Türk diplomatın hayatını kaybettiği iddia edildi.

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