Erbil saldırısının perde arkasında ne var? Türkiye’yi kuşatma planında kim, nerede? 24.07.2019 00:47

Bölgede ve küresel sahnede oyun değiştirici etkiye sahip hamleleri sonrası tüm oklar yine Türkiye’ye çevrildi. Türkiye kendisine yönelik doğrudan tehditlere karşı kararlı bir strateji benimserken, bölgenin istikrarsızlığına yönelik sürdürülen dış müdahalelerden de rahatsızlığını her fırsatta dile getiriyor. Erbil'de Türk Konsolosluğundaki bir çalışanın da şehit olduğu hain saldırı da Türkiye’nin hamlelerinden rahatsız olan dış güçlerin bir planı olarak karşımızda duruyor. Tüm detaylar A Haber’in analiz haberinde…