Eski Başbakan merhum Necmettin Erbakan'ın yakın koruması ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, "28 Şubat, Erbakan Hocamı tamamen pasifize etmek üzere kurulmuş bir tezgahtı." dedi.
Erbakan'ın yakın koruması Abdurrahman Akyüz "28 Şubat"ı anlattı28.02.2019 13:47
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