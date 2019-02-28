Erbakan'ın yakın koruması Abdurrahman Akyüz "28 Şubat"ı anlattı 28.02.2019 13:47

Eski Başbakan merhum Necmettin Erbakan'ın yakın koruması ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, "28 Şubat, Erbakan Hocamı tamamen pasifize etmek üzere kurulmuş bir tezgahtı." dedi.