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Erbakan'ın yakın koruması Abdurrahman Akyüz "28 Şubat"ı anlattı

28.02.2019 13:47

Eski Başbakan merhum Necmettin Erbakan'ın yakın koruması ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, "28 Şubat, Erbakan Hocamı tamamen pasifize etmek üzere kurulmuş bir tezgahtı." dedi.


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