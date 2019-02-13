Erbakan'ın mirasına ihanet eden Karamollaoğlu neden Kandil'le iş tutuyor? 13.02.2019 14:27

Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi 'Asla bir araya gelmez gelemez' denilenlerle aynı ittifakta buluştu. CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği, Saadet Partisi ve HDP’nin de dışarıdan desteklediği bir ittifakın ortak noktası ise milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı düşmanlıklarıydı. Peki, Erbakan'ın mirası Saadet Partisi bu noktaya nasıl geldi? 4 benzemez birbirlerine nasıl benzemeye başladı? Bu siyasi muamma nasıl başladı? İşte çok yönlü analiz haberimiz....