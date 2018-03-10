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Erbakan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı vurguyu yapmıştı

09 Mart 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslamiyet'le ilgili sözleri üzerinden büyük bir karalama kampanyası başlatılmıştı. Oysaki büyük din alimleri ve İslam dünyasının önde gelen liderleri asırlardır içtihadın önemine vurgu yapıyor. O isimlerden biri de merhum Necmettin Erbakan hocaydı. İşte Erbakan Hoca'nın içtihadın önemini anlatan konuşması...

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Hasan Hasan

Allah razı olsun sayın merhum Erbakan hocamızdan ve sayın reisimiz Erdoğan'dan.

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cevapla 09.03.2018 21:56
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