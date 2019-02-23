ePttAVM.com'da e-tanzim uygulaması ile üye patlaması yaşandı 23.02.2019 11:54

2012 yılında kurulan ‘ePttAVM.com’da e-tanzim uygulaması ile üye patlaması yaşandı. Platformun toplam üye sayısı ise 2.5 milyonu aşmış durumda. Günde 7 ton sebze ve meyve satışı yapılan platforma her gün 5 ile 10 bin arasında yeni üye girişi gerçekleşiyor.