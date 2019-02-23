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ePttAVM modası! ePttAVM.com e-tanzim uygulaması ile üye patlaması yaşıyor

23.02.2019 11:54

Belediyenin tanzim satış noktalarının ardından onlineda da tanzim satış noktaları devrede. Evden verilen siparişlerin hazırlanarak kapınıza kadar teslim edildiği ePttAVM'nin üye sayısı e-tanzim'den sonra 2,5 milyonu aştı. E-tanzim'de günde 7 ton sipariş alınıyor.


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