Haberler Web TV EPDK açıkladı: Benzin zammı haberleri asılsız

EPDK açıkladı: Benzin zammı haberleri asılsız

25.03.2019 17:26

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bazı basın yayın organlarında yer alan benzine zam yapılabileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. Yılmaz, "Bazı basın yayın organlarında çıkan benzine zam yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. Kurum olarak gerekli hesaplamaları yapıyoruz, bir zam söz konusu değil."


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