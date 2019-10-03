Son dakika haberi: Merakla beklenen eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleştiğini duyurdu. Ekonomist Mevlüt Tatlıyer, "Türkiye'de 2004 yılından itibaren geçerli olan tek haneli rakamlar 2020 yılından itibaren kalıcı olarak devam edecektir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Tatlıyer, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarına dair tahminlerini de paylaştı.
Enflasyon tek hanede! Ekonomist Mevlüt Tatlıyer Ekim ve Kasım ayı enflasyon oranı tahminini açıkladı (Video)03.10.2019 10:41
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