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Enflasyon oranı Haziran ayı TÜİK TEFE TÜFE belli oldu! 2019 Haziran enflasyon oranı ne kadar oldu? (Video)

03.07.2019 10:11

Son Dakika Haberi: Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı. Haziran ayı TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları oldukça merak ediliyordu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,03 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti. Enflasyon rakamları açıklandı şimdi memur ve emekli zam oranları ve kira artış ücretleri de belirlenmiş olacak. Haziran ayı enflasyonu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,02 düşeceğini bekliyor. Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır. Fakat mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir.


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