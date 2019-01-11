Enes Kanter FETÖ elebaşı Gülen gibi Amerikalılara ağladı! 11 Ocak 2019, Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu’ndaki konuşmasında "Buradan ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum. Artık sonunuz geldi, gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı. Başınızdaki Feto denen adamın arkasındakiler, ne zamana kadar arkasında durur bilemem, ama eninde sonunda o da gelecek." açıklamasında bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın sözlerinin ardından FETÖ'cü teröristleri korku sardı. FETÖ'nün Pensilvanya'daki teröristbaşı FETÖ elebaşına "babam" diyerek soyadını "Gülen" yapan Enes Kanter de yaşadığı korkuyu ABD'nin CNN kanalına yaptığı röportajla gözler önüne serdi.