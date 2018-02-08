Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar!
07 Şubat 2018, Çarşamba
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine terör örgütü YPG-PYD tarafından atılan roketin düşmesi sonucu evlerinde uyurken şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ziyaretin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.