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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'tan önemli açıklamalar!

07 Şubat 2018, Çarşamba
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Hatay'ın Reyhanlı ilçesine terör örgütü YPG-PYD tarafından atılan roketin düşmesi sonucu evlerinde uyurken şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , ziyaretin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
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