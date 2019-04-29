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Endonezya'da katliam gibi seçim! 272 sandık görevlisi hayatını kaybetti

29.04.2019 14:12

Dünyanın en geniş katılımlı tek günlük seçiminin yapıldığı Endonezya'da 17 Nisan'daki seçimlerde ve sonrasında aşırı yorgunluktan ölen sandık görevlilerinin sayısı 272'ye yükseldi. 193 milyon seçmenin sandık başına gittiği ülkede 7 milyon sandık görevlisi görev yapıyor ve 30 saat oy pusulası sayıyor.


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