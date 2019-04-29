Endonezya'da katliam gibi seçim! 272 sandık görevlisi hayatını kaybetti

Dünyanın en geniş katılımlı tek günlük seçiminin yapıldığı Endonezya'da 17 Nisan'daki seçimlerde ve sonrasında aşırı yorgunluktan ölen sandık görevlilerinin sayısı 272'ye yükseldi. 193 milyon seçmenin sandık başına gittiği ülkede 7 milyon sandık görevlisi görev yapıyor ve 30 saat oy pusulası sayıyor.
Endonezya'da katliam gibi seçim! 272 sandık görevlisi hayatını kaybetti29.04.2019 14:12
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