Endonezya'da fabrika yangını: Onlarca ölü var (Video) 21.06.2019 13:21

Endonezya'nın Sumatra adasında bulunan bir kibrit fabrikasında çıkan yangında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kuzey Sumatra Polis Sözcüsü, ölenlerin hakkındaki kesin bilginin olay inceleme ekibinin olay yerine gelmesinde sonra açıklanacağını söyledi.

Endonezya'da çakmak fabrikasında çıkan yangında en az kişi 30 öldü.

Endonezya'nın, Sumatra adasında bir kibrit fabrikasında yangın çıktı. Kuzey Sumatra Polis Sözcüsü Tatan Dirsan Atmaja çıkan yangında 30 kişinin çalıştığı fabrikada en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Atmaja, hayatını kaybedenler hakkındaki kesin bilginin olay inceleme ekibinin olay yerine gelmesinde sonra açıklanacağını bildirdi.