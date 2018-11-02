Endonezya'da depremzedeler evlerini omuzlayıp taşıdı 02 Kasım 2018, Cuma

Depremin vurduğu Endonezya'da onlarca kişi evini alıp başka bir bölgeye taşıdı. Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Deprem ve tsunaminin vurduğu bölgede yüzlerce kişi de evlerini terk ederek zorlu yaşam koşullarına alışmaya çalışmıştı. Sık sık doğal afetlerle anılan Endonezya’daki Sulawesi Adası Sigi bölgesinde afetin vurduğu halkın yaşam mücadelesi dikkat çekti. Bölgeye insani malzemeye taşıyan acil yardım ekibi evini taşıyan insanlarla karşılaştı. Onlarca kişi, depremin bulunduğu bölgede bulunan evini omuzlayıp başka bir bölgeye taşıdı.