En yandaş CHP'li Fatih Portakal arkadaşı Ekrem İmamoğlu'nu bitirdi! Görüntüler var 13.06.2019 00:27

CHP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi’ne yönelik ‘Valiniz itlik yapmıştır’ ifadelerini kullanmış ardından ise inkar ederek ‘vali basitlik yaptı’ dediğini öne sürmüştü. En yandaş CHP'li Fatih Portakal, FOX Haber’de arkadaşı İmamoğlu’nu bir kez daha yalanladı. Portakal, "Görüntüler var. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum" dedi.