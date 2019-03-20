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En son depremler son dakika Denizli Acıpayan, İzmir Antalya depremi şiddeti kaç Kandilli Rasathanesi açıklaması

20.03.2019 09:56

En son depremler son dakika İzmir, Denizli, Antalya depremi şiddeti kaç Kandilli Rasathanesi açıklaması yapıldı. Denizli Acıpayan'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir, Denizli ve Antalya'da da hissedilen depremin merkez üssü AFAD tarafından Denizli olarak bildirildi.


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