Milyonlarca liralık araçları duvara çarparak hurdaya çeviri. Amaçları güvenlik testi idi. Otomobil meraklıları da en pahalı çarpışma testinin sıralamasını yaptı. İlk sıradaki aracın değeri 650 bin lira, güvenlik puanlaması ise 5 üzerinden 4 buçuk. Diğer araç ise 1 milyon lira Değerinde. Güvenlik puanlaması ise 5 üzerinden 3. İşte güvenlik puanlamasından tam puan alan araçlar...
En pahalı çarpışma! Milyonluk araçlar hurdaya çıktı... İşte güvenlik puanlamasından tam puan alan araçlar07.10.2019 21:16
- En pahalı çarpışma! Milyonluk araçlar hurdaya çıktı... İşte güvenlik puanlamasından tam puan alan araçlar
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