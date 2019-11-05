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En fazla katılım Fransa'dan! İşte Avrupa vatandaşı DEAŞ'lı terörist sayısı

05.11.2019 22:50

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki varlığı sona yaklaştı, Avrupa'da panik havası başladı. DEAŞ'ın Avrupalı teröristlerinin evine dönme olasılığı gündemin bir numaralı maddesi oldu. DEAŞ'e Avrupa Birliği ülkelerinde en fazla katılım Fransa'dan oldu. Yaklaşık 2 bin Fransız vatandaşı terör örgütüne katıldı. Peki hangi ülkenin kaç tane DEAŞ'lı teröristi bulunuyor? İşte ülke ülke Avrupa vatandaşı DEAŞ'lı terörist sayısı.


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