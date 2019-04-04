En çok geçersiz oyun olduğu Ümraniye'de son durum! 04.04.2019 12:06

İstanbul'da, ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların ardından Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'taki geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı. Ümraniye'de ise oy sayım işlemi devam ediyor. En çok geçersiz oyun tespit edildiği ve en çok sandığın incelendiği ilçe 1424 sandıkla Ümraniye oldu. Ümraniye'de 13 bin 500 geçersiz oy tespit edilmişti.